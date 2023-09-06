МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия на текущий момент поставила за рубеж продукции АПК на 28 миллиардов долларов, что почти на 25% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз оценил динамику цен на гречку и рис с начала года

"На сегодня мы поставили за рубеж продукции АПК на 28 миллиардов долларов, это почти на четверть больше аналогичного периода прошлого года", — сообщил Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

"Рассчитываем, что по итогам года Россия вновь подтвердит статус нетто-экспортера продовольствия", — добавил министр.

В июне Патрушев сообщал журналистам, что экспорт продукции агропромышленного комплекса РФ в 2023 году ожидается в объеме не менее 42 миллиардов долларов против 41,7 миллиарда в 2022 году.