2023-09-06T11:41:00+03:00
2023-09-06T12:00:37+03:00
2023-09-06T11:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230906/841670211.html
Россия с начала 2023 года увеличила экспорт продукции АПК на четверть
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия на текущий момент поставила за рубеж продукции АПК на 28 миллиардов долларов, что почти на 25% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил министр сельского... ПРАЙМ, 06.09.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, экспорт апк, минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/02/841490277.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/02/841490277.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/02/841490276.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/02/841490276.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/02/841490264.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/02/841490264.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230904/841649712.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия на текущий момент поставила за рубеж продукции АПК на 28 миллиардов долларов, что почти на 25% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"На сегодня мы поставили за рубеж продукции АПК на 28 миллиардов долларов, это почти на четверть больше аналогичного периода прошлого года", — сообщил Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.
"Рассчитываем, что по итогам года Россия вновь подтвердит статус нетто-экспортера продовольствия", — добавил министр.
В июне Патрушев сообщал журналистам, что экспорт продукции агропромышленного комплекса РФ в 2023 году ожидается в объеме не менее 42 миллиардов долларов против 41,7 миллиарда в 2022 году.