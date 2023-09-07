МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Спрос на противовирусные препараты, в том числе "Арбидол", вырос в России в конце августа почти на 50% вслед за увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, увеличился интерес и к средствам для укрепления иммунитета, подсчитали для РИА Новости в интернет-сервисе сравнения цен Price.ru. В США забили тревогу из-за нового штамма COVID-19

"В последние две недели россияне стали чаще интересоваться противовирусными препаратами: рост онлайн-спроса показывают "Арбидол" (+29%), "Трекрезан" (+50%), "Кагоцел" (+59%), "Афлюдол" (+46%) и ряд других препаратов, рекламируемых как лекарство от коронавируса. На 40% вырос интерес к БАДам для укрепления иммунитета, на 19% — к БАДам для детей, на 4% — к витаминам", — подсчитали там.

При этом за период с 21 августа по 3 сентября текущего года почти на 20% возросло число запросов, касающихся заказа лекарств онлайн. Также пользователи стали чаще интересоваться санитайзерами (+56%), медицинскими перчатками (+3%) и масками (+11%), в том числе трехслойными (+20%). Кроме того, увеличилось и количество запросов, связанных с тестами на COVID-19 (+28%).

Ранее в в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили о том, что заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю увеличилась в России на 31,6%. А госпитализированы были 1 172 человека с этой инфекцией, что на 13,2% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Позже заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов рассказал агентству, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране в большинстве регионов стабильная, но так как COVID-19 становится сезонным заболеванием, то с наступлением холодов отмечается рост числа заболевших.