МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Молодые люди в России за два года купили по "Пушкинской карте" более 44 миллионов билетов в культурные учреждения по всей стране на сумму свыше 22 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в "Почта банке", который является банком-оператором программы. В Фонде кино высказались о пиратских показах зарубежных фильмов

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи, концертные залы и кинотеатры.

"С момента запуска программы в сентябре 2021 года было приобретено более 44 миллиона билетов в культурные учреждения по всей стране – театры, кино, музеи, концерты на общую сумму свыше 22 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Всего за два года существования программы в России выпущено более 8,8 миллиона карт для молодежи, указали в банке. "За полгода (с марта 2023 года) количество купленных по картам билетов выросло почти на 40%, а общая сумма трат по ним — более чем на 20%", — добавили в банке.

Билеты в кино занимают более 40% от всех купленных билетов по "Пушкинским картам". Доля покупок билетов в театры составляет 20%. Следом идут выставки и музеи (17%), затем — мероприятия в домах культуры (13%), 8% приходится на концерты, остальное — на мероприятия в образовательных учреждениях и библиотеках. "Кинотеатры присоединились к программе позже остальных — с февраля 2022 года, и за это время успели занять лидирующую позицию по популярности у молодежи", — рассказали в банке.

По данным кредитной организации, среди регионов-лидеров по количеству купленных билетов на одну карту — Марий Эл, Москва, Санкт-Петербург, Чувашия, Мордовия и Челябинская область.