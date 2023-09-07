МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку книг с января по август составил 931 рубль, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт" для РИА Новости. Траты россиян на покупки в интернете выросли на 20 процентов

"Общий средний чек одной такой покупки по картам банка вырос на 10% и составил 931 рубль", — показал анализ трат с января по август 2022-2023 годов.

Согласно исследованию, в 2023 году россияне чаще всего покупают книги в офлайне, предпочитая лично листать свежие страницы, перебирая издания на полках магазинов. Так, по данным банка, на офлайн пришлось 72% от общего числа покупок литературы, а на онлайн — оставшиеся 28%. Годом ранее соотношение было таким же.

При этом средний чек одной покупки в онлайне в январе-августе 2023 года оказался выше, чем в классических книжных магазинах – 1 226 рублей против 817 рублей соответственно. Причем в онлайне он вырос с 919 рублей годом ранее, а в офлайне остался практически неизменным (годом ранее он был 814 рублей).

Как выяснили специалисты, пик по числу покупок книг в обозреваемый период пришелся на новогодний январь – месяц подарков, каникул и теплых семейных встреч. Общий средний чек одной такой покупки в январе 2023 года составил 883 рубля.

Чаще всего книги покупают россияне 41-50 лет на средний чек в 928 рублей. На втором месте по числу покупок – любители чтения 31-40 лет со средним чеком в 1 024 рубля. На третьем – россияне 51-60 лет со средним чеком в 1 046 рублей.