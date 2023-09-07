МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Спрос на услуги байеров, специализирующихся на закупках брендовых вещей, в августе вырос в России более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года, рассказал РИА Новости управляющий директор сервисов "Авито Работа" и "Авито Услуги" Артем Кумпель. В России резко вырос спрос на услуги "муж на час"

Он уточнил, что сравнение проводилось за период с начала августа по начало сентября текущего года к соответствующему периоду 2022 года.

"Более чем в 2 раза (137%) вырос спрос на услуги исполнителей, занимающихся закупками, — байеров. На платформе "Авито Услуги" мы наблюдаем также рост спроса на услуги в категории "Маркетинг, PR, реклама" в 3 раза (+206%) по сравнению с прошлым годом. За такими услугами к фриланс-специалистам обращаются в том числе владельцы малого и среднего бизнеса из сферы торговли", — заявил он.

Кумпель также отметил, что к началу осени 2023 года число предложений о работе для менеджеров по закупкам выросло почти вдвое — на 87%. При этом зарплатные предложения увеличились незначительно — на 2%. Так, средний оклад, на который могут претендовать менеджеры по закупкам, сегодня составляет 54 896 рублей в месяц, подчеркнул эксперт.

В марте прошлого года модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о временном закрытии своих бутиков в России. Не обошло стороной это и масс-маркет. Например, британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) решил покинуть рынок в мае, а корпорация Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque) в октябре продала российское подразделение компании Daher Group. Также крупная сеть Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе из России, где она работала с 2009 года.