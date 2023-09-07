МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Группа компаний British American Tobacco (BAT) заявила о заключении соглашения о продаже российского и белорусского бизнесов, говорится в сообщении компании. British American Tobacco отчиталась о падении чистой прибыли

"BAT в настоящее время официально заключила соглашение о продаже своих российского и белорусского бизнесов в соответствии с местным и международным законодательством", — говорится в релизе.

Компания уточняет, что покупателем выступает консорциум, возглавляемый членами руководства компании "БАТ Россия", который будет полностью владеть обоими подразделениями, и после продажи эти предприятия будут называться ITMS Group.

Компания ожидает завершения продажи активов в октябре — после выполнения определенных условий, в результате BAT больше не будет присутствовать в России и Белоруссии.

В марте прошлого года компания сообщила о плане прекращения деятельности в России. Затем, в июле, компания сообщала, что ее потери из-за процесса ухода из России уже составили 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов). А о намерении полностью завершить продажу российского, а также белорусского бизнеса до конца года компания заявляла в феврале нынешнего года.

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, специфичных для отдельных рынков.