МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Торговые марки (BAT), которые сейчас используются в России, останутся в собственности отечественного предприятия после продажи бизнеса группы в стране, рассказали РИА Новости в российской структуре British American Tobacco. British American Tobacco продаст бизнес в России и Белоруссии

Ранее в четверг группа компаний BAT заявила о заключении соглашения о продаже российского и белорусского бизнесов. Покупателем выступил консорциум, возглавляемый членами руководства компании "БАТ Россия", который будет полностью владеть обоими подразделениями, и после продажи эти предприятия будут называться "Группа компаний ITMS". Завершение продажи активов ожидается в октябре.

"Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса. Таким образом, потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами", — заявили в БАТ.

Там также отметили, что на протяжении всего процесса передачи, равно как и после него, основными приоритетами нового собственника является непрерывность бизнес-процессов, обеспечение занятости всех сотрудников и выполнение инвестиционного плана, согласованного с Правительственной подкомиссией.

В марте прошлого года компания сообщила о планах прекращения деятельности в России. Затем, в июле, компания сообщала, что ее потери из-за процесса ухода из России уже составили 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов). А о намерении полностью завершить продажу российского, а также белорусского бизнеса до конца года компания заявляла в феврале нынешнего года.

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, специфичных для отдельных рынков.