СТАМБУЛ, 7 сен — ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" рассчитывает, что ее алкогольная продукция появится на полках турецких магазинов с ноября, сообщила РИА Новости старший директор по экспортным продажам Алла Манякина. Исследование показало, как хмель влияет на пиво

"У нас уже есть партнер по Турции. Наш бренд известен по всему миру, и, конечно, будет иметь своих потребителей и в Турции. У нас уже есть предварительные договоренности с торговыми сетями, и мы завершаем процесс подготовки продукта по соответствию этикетки, содержанию необходимой информации для турецкого потребителя. Мы вместе с партнерами сделали большую работу в этом направлении, и я надеюсь, что с октября 2023 года будут осуществляться первые поставки", — сообщила Алла Манякина на полях продовольственной выставки World Food в Стамбуле.

Она уточнила, что с учетом логистических вопросов и отгрузки первых контейнеров в октябре продукция на полках турецких магазинов должна появиться уже в ноябре.

Манякина отметила, что из-за особенностей турецкого законодательства одному бренду запрещено продавать и алкогольную, и безалкогольную продукцию, поэтому в Турции под брендом "Балтика" будет продаваться только алкогольное пиво.

По ее словам, в Турции планируется начать с самых популярных сортов, а со временем будет представлен более широкий ассортимент продукции.