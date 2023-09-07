"Балтика" планирует с ноября представить свою продукцию в магазинах Турции
СТАМБУЛ, 7 сен — ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" рассчитывает, что ее алкогольная продукция появится на полках турецких магазинов с ноября, сообщила РИА Новости старший директор по экспортным продажам Алла Манякина.
"У нас уже есть партнер по Турции. Наш бренд известен по всему миру, и, конечно, будет иметь своих потребителей и в Турции. У нас уже есть предварительные договоренности с торговыми сетями, и мы завершаем процесс подготовки продукта по соответствию этикетки, содержанию необходимой информации для турецкого потребителя. Мы вместе с партнерами сделали большую работу в этом направлении, и я надеюсь, что с октября 2023 года будут осуществляться первые поставки", — сообщила Алла Манякина на полях продовольственной выставки World Food в Стамбуле.
Она уточнила, что с учетом логистических вопросов и отгрузки первых контейнеров в октябре продукция на полках турецких магазинов должна появиться уже в ноябре.
Манякина отметила, что из-за особенностей турецкого законодательства одному бренду запрещено продавать и алкогольную, и безалкогольную продукцию, поэтому в Турции под брендом "Балтика" будет продаваться только алкогольное пиво.
По ее словам, в Турции планируется начать с самых популярных сортов, а со временем будет представлен более широкий ассортимент продукции.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230907/841682190.html