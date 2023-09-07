МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Египет по итогам первых двух месяцев 2023-2024 сельскохозяйственного года стал ключевым импортером российской пшеницы, поставки туда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона выросли на 11,8% и составили 1,28 миллиона тонн, следует из данных Союза экспортеров зерна (есть у РИА Новости). "Совэкон" предрек рекордный объем экспорта российской пшеницы

Агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров сообщало в начале недели, что Египет приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке, отойдя от обычного тендерного процесса.

Второе место по отгрузкам пшеницы занимает Турция — в течение июля-августа туда ушло 1,085 миллиона тонн пшеницы из РФ, на 3,5% больше, чем за тот же перид год назад. Алжир занимает третье место (790 тысячи тонн), объем поставок вырос почти в 8,9 раза год к году.

Также в первую пятерку вошли Бангладеш и Саудовская Аравия. импортировавшие почти одинаковые объемы — 651 тысячи тонн и 648 тысяч тонн соответственно. По динамике поставок пшеницы из РФ за первые два месяца сезона Бангладеш стал абсолютным лидером — рост в годовом выражении составил 25 раз; в свою очередь в Саудовскую Аравию — на четверть.

Между тем, по поставкам зерна в целом, то есть включая, помимо пшеницы, курурузу и ячмень, лидерство за первые два месяца сезона принадлежит именно Саудовской Аравии — 1,323 миллиона тонн (плюс 87,8% год к году), а Египет находится на второй позиции — туда поставлено 1,284 миллиона тонн зерна (плюс 12,1%). Третье место — у Турции (1,283 миллиона тонн, минус 6,7%).

В Иран, по оценке союза, в июле-августе было экспортировано 1,127 миллиона тонн зерна, это на 22,6% меньше, чем год назад за тот же период, а поставки в Ливию выросли сразу в 3 раза, до 878 тысяч тонн. Эти государства занимают четвертые и пятые позиции в рэнкинге.