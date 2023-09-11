ДУШАНБЕ, 11 сен — ПРАЙМ, Лидия Исамова. Российская международная онлайн-платформа Wildberries готова выйти на рынок Таджикистана, этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Душанбе делегации маркетплейса и торгпредства РФ в Таджикистане, сообщили в пресс-службе торгпредства. Fix Price планирует выйти на рынок ОАЭ

"В торгпредстве России в Таджикистане состоялась встреча с делегацией российской международной онлайн-платформы Wildberries. Представитель компании Сардор Кадыров озвучил направления, с которыми компания планирует выйти на рынок Таджикистана, и рассказал об особенностях предлагаемых решений", — рассказали в торгпредстве.

По оценкам Wildberries, рынок Таджикистана имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли с точки зрения логистики, развития предпринимательства, увеличения товарооборота с Россией и странами Центральной Азии.

"В краткосрочной перспективе маркетплейс планирует открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а в дальнейшем речь может идти о строительстве логистического центра", — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь российский торгпред Евгений Кореньков информировал делегацию Wildberries об особенностях таможенного законодательства, логистических маршрутах следования товаров в страну.

"Торгпредство выразило готовность в привлечении экспертов, органов государственной власти и ключевых игроков рынка для проведения адресных переговоров с Wildberries", — добавил собеседник агентства.

Wildberries – российский онлайн-ритейлер. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).