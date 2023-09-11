МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "М.Видео-Эльдорадо" фиксирует восстановление покупательской активности в третьем квартале 2023 года, за июль-август группа нарастила продажи на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, на первой неделе сентября – на 35%, сообщает компания. В России значительно выросли продажи смартфонов

"Группа "М.Видео-Эльдорадо"… фиксирует рост покупательской активности в третьем квартале 2023 года и возвращение спроса на основные категории гаджетов как в денежном, так и в натуральном выражении относительно прошлого года. Продажи группы в июле-августе выросли на 40% год к году, на первой неделе сентября – на 35%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличению спроса способствуют как сезональные и экономические факторы, так и стабильная ситуация с поставками, большой выбор. В конце лета и начале сентября на фоне подготовки к новому учебному году заметную динамику спроса продемонстрировали товары для учебы и организации "домашнего офиса".

Так, по итогам июля-августа и начала сентября вдвое год к году выросли продажи смартфонов, на 55% – смарт-колонок, на треть увеличился спрос на смарт-часы и фитнес-трекеры, В компьютерной технике оборот в сегменте планшетов увеличился почти на 85%, в моноблоках — прибавил около 80%, в ПК – на 65%. Ноутбуки и игровые аксессуары для компьютеров показали прирост около 30%, продажи МФУ выросли на 27%. Продажи мониторов увеличились на 19%, принтеров – более чем на 15%. В несколько раз вырос спрос на софт для компьютеров от российских разработчиков.

"Во втором квартале мы вернулись к положительной динамике выручки год к году. В последние месяцы отмечаем дальнейшее восстановление покупательской активности на фоне постепенного общего восстановления российской экономики. Эффект также оказала сезональность", — заключил главный исполнительный директор группы Сергей Ли.