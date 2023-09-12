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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230912/841720129.html
Мантуров назвал сроки начала продажи электромотоцикла Aurus
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Электромотоцикл Aurus Merlon поступит в продажу в РФ в конце 2024 — начале 2025 года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Если говорить о более массовых... ПРАЙМ, 12.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Электромотоцикл Aurus Merlon поступит в продажу в РФ в конце 2024 — начале 2025 года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если говорить о более массовых объемах производства, рассчитываем в конце следующего — начале 2025 года уже постепенно выводить этот мотоцикл на рынок", — сказал он, отвечая на вопрос о начале продаж Aurus Merlon в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.