МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Электромотоцикл Aurus Merlon поступит в продажу в РФ в конце 2024 — начале 2025 года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров оценил рост числа предприятий с новациями в России к 2030 году

"Если говорить о более массовых объемах производства, рассчитываем в конце следующего — начале 2025 года уже постепенно выводить этот мотоцикл на рынок", — сказал он, отвечая на вопрос о начале продаж Aurus Merlon в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ВЭФ.

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