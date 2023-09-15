МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Почти треть россиян готовы потратить на свадьбу свыше полумиллиона рублей, а каждый шестой может взять кредит для оплаты торжества, говорится в материалах исследования "Почта банка", которые есть в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, сколько россиян считают себя финансово независимыми

"Около трети опрошенных россиян (31%) готовы потратить на празднование свадьбы свыше полумиллиона рублей, 17% респондентов планируют потратить до 300 тысяч рублей, 15% — до 400 тысяч рублей, 13% — до 100 тысяч рублей, 12% — до 200 тысяч рублей и столько же – до полумиллиона рублей", — сказано в материалах.

Эксперты выяснили, что почти половина респондентов (47%) копит на торжество наличными, 24% — с помощью вкладов и накопительных счетов. При этом 15% опрошенных россиян признались, что готовы взять кредит в банке для организации свадьбы, 7% участников исследования планируют занять деньги у родственников и друзей, 2% — оплатить кредиткой, а остальные 5% называют другие источники финансирования, в том числе премии.

Более половины участников исследования (57%) планируют пригласить на свадьбу только родителей и близких друзей, 30% хотят позвать большой круг родственников, коллег и друзей, 7% — отметить вдвоем, 4% хотят пригласить только друзей и 2% — только родителей, рассказали также в банке.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 43% опрошенных готовы потратить на свадебный подарок своим близким не более 10 тысяч рублей, 37% — до 20 тысяч рублей, 9% — до 30 тысяч рублей, 6% — свыше 50 тысяч рублей, 3% — до 50 тысяч рублей и 2% — до 40 тысяч рублей.

В исследовании банка приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет.