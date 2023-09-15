МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Жаркое лето 2023 года, особенно запомнившееся жителям восточных регионов РФ, заметно подстегнуло продажи почти всех сезонных продуктов, например пива, безалкогольных газированных напитков, воды и мороженого, которые в итоге обновили максимум лета 2021 года, тоже отличившегося температурными рекордами, следует из материалов исследовательской компании NielsenIQ (есть у РИА Новости). Исследование показало, какие напитки россияне предпочитают покупать онлайн

Эксперты провели ритейл-аудит в крупнейших розничных сетях РФ за период с июня по август 2022 и 2023 годов, сравнив продажи с аналогичным периодом 2021 года. "По итогам июня-августа продажи всех крупнейших сезонных категорий — пива, сидра, шоколадных батончиков, безалкогольных газированных напитков, мороженого, воды и холодного чая — превысили рекордный уровень 2021 года, который запомнился серией температурных рекордов", — говорится в материалах.

В компании уточнили, что в денежном выражении летом 2023 года оборот перечисленных категорий в розничных сетях составил более 255 миллиардов рублей, хотя в период рекордных продаж 2021 года он находился на уровне порядка 200 миллиардов рублей.

"Самым теплым месяцем лета 2023 года стал август: благодаря жаркой погоде в этот период продажи некоторых категорий, например питьевой воды и мороженого, смогли достигнуть уровня двухлетней давности, хотя еще в июне-июле этот барьер не был преодолен. Помимо теплой погоды, важным для роста продаж сезонных категорий стало как укрепление покупательского оптимизма и готовность тратить деньги, так и развитие ассортимента в части категорий", — пояснила директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова.

ВСЕ, КРОМЕ СИДРА

Летом 2023 года по сравнению с летом прошлого года все сезонные категории, за исключением сидра, показали рост натуральных продаж: например, плюс 2,4% по пиву против роста на 1,4% летом 2022 года, но минус 3% — по сидру, после резкого скачка (на 27,3%) прошлым летом. А больше всего в натуральном выражении выросли продажи холодного чая — на 31,3% год к году (в тот же период прошлого года они упали на 14,7%).

На второй и третьей позиции по динамике — шоколадные батончики (плюс 13,1%) и мороженое (плюс 11,6%); летом прошлого года продажи мороженого упали на 3,8%, а батончиков — выросли на 21,3%. Такая динамика — плюс для отрасли, поскольку говорит о покупательной способности и настроении потребителей, говорит замгендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина.

Согласно данным Росстата, продажи мороженого в РФ за семь месяцев выросли на 9% год к году: по оценке Уткиной, по итогам августа возможна схожая динамика, а также не исключен рост и в сентябре — если период "бабьего лета" затянется, он будет способствовать спросу.

Продажи безалкогольных газированных напитков и питьевой воды в штуках летом текущего года выросли на 10,4% и на 5,8%, а летом прошлого года — упали на 6,6% и на 5,2%. "Летний сезон 2023 года действительно отличался повышенными температурами в ряде российских регионов. Этот фактор мог повлиять на повышение потребления многих категорий напитков, включая упакованные воды и безалкогольные напитки", — прокомментировал президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

РЕГИОН РЕГИОНУ РОЗНЬ

По данным центра "Фобос", лето 2023 года в России стало третьим в списке самых жарких за всю историю наблюдений: высокая температура сохранялась преимущественно в азиатской части страны, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири. "На этом фоне продажи сезонных категорий в регионах развивались значительно быстрее, чем в центральной части страны", — указывают эксперты компании.

К примеру, если в Москве натуральные продажи пива, сидра, газировок, мороженого, питьевой воды замедлились к прошлому году, то аналогичные категории в Новосибирске, Екатеринбурге и других крупных городах росли двузначными темпами. А в категории холодного чая, продажи которого ускоряются во всех перечисленных географиях, темпы продаж в отдельных из них достигли 50-80%.

Так, в Москве с июня по август по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли продажи только шоколадных батончиков (на 7,6%) и холодного чая (на 7,2%) в натуральном выражении, положительная динамика по этим позициям и в Санкт-Петербурге (плюс 7,2% и плюс 19,3%). Продажи мороженого упали в обоих городах — на 5,2% и на 1,1%, а газировок — снизились в Москве (на 5,6%) и увеличились в Санкт-Петербурге (на 1,6%).

В свою очередь, продажи пива летом выросли в Екатеринбурге и Новосибирске — на 5,3% и на 14,5%. В этих же двух городах выросли продажи сидра (на 5,6% и на 12,1%), мороженого — на 21,7% и на 37,7%, а также более чем в 1,5 раза — холодного чая (плюс 53,8% и плюс 87%). Газированных напитков без алкоголя там также покупали больше, чем год назад — на 20,1% и на 26,2%.

Во Владивостоке спрос на холодный чай этим летом тоже вырос (рост продаж на 22%); вдобавок и на питьевую воду (на 10,3%), и на безалкогольные газированные напитки (плюс 12,2% год к году), и на мороженое (плюс 7,3%). А продажи пива и сидра в городе-порте упали — на 3% и на 19,5%.