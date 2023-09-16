МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар призвала вернуть в школы уроки готовки, чтобы избежать лишних трат на покупку дорогой готовой еды на фоне высокой продовольственной инфляции, об этом она заявила в интервью газете Sud Ouest. Запад теряет союзников. Африканские страны обратили взор на Россию

Министру задали вопрос о том, как можно справиться с продовольственной инфляцией, которая в особенности затрагивает бюджеты многодетных семей.

"Я также думаю, что нужно вновь учиться готовить сырые продукты, чтобы избегать покупки готовой, более дорогой продукции. Необходимо вернуть уроки готовки в школы", — заявила Грегуар.

Рост стоимости жизни во Франции ударил по миллионам граждан страны.

Ранее сообщалось, что почти каждый второй французский студент вынужден отказываться от приемов пищи из-за нехватки денег на фоне подорожания продуктов питания.

По данным отчета Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции в августе составила 4,8%, вновь перейдя к росту.

Рост цен на продовольственные товары составил 11,1%. Также продолжает увеличиваться стоимость топлива, а с 1 августа правительство подняло плату за электроэнергию в стране на 10%.

В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.