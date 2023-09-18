БЕЛГРАД, 18 сен — ПРАЙМ. В Хорватии в понедельник вступило в силу снижение цен на 30 наименований продуктов сроком на полгода, а также заморозка цены на электричество с 1 октября, сообщило правительство республики. Минсельхоз: статус продукции как климатически оптимизированной важен России

Отмечается, что это уже пятый пакет мер хорватских властей по борьбе с последствиями экономического кризиса и инфляции.

"В рамках нового пакета мер по защите домовладений и экономики от роста цен, стоимость электричества для граждан, хозяйства и структур остается неизменной, правительство ограничивает цены на 30 продуктов с понедельника 18 сентября. Новый пакет мер на следующие шесть месяцев стоит 464 миллиона евро в дополнение к действующем пакету в 551 миллион евро от прошлого года", — сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что только сдерживание цен на электричество с 1 октября для домовладений, хозяйства и граждан обойдется государству в 288 миллионов евро.

Среди семи важнейших наименований основных продуктов, на которые снижены цены: подсолнечное масло, пастеризованное молоко, мука типа 500 и типа 400, сахар-песок, мясо цыплят и свиной фарш. На разные наименования из всего 30 позиций цены снижены от 10 до 53%.