МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) первым в России начал выпуск соджу — корейского алкогольного напитка, продукция появится на прилавках под брендом Stun, рассказали РИА Новости в компании. Калужский "Кристалл" все еще намерен выпускать ром "Пираты Карибского моря"

"Впервые в России открыто производство соджу (soju) – традиционного корейского алкогольного напитка – хорошо известного в странах Азии и среди поклонников корейской культуры. Сегодня Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) начал отгрузку первой партии продукта под брендом Stun в торговые сети "Магнит" и "Пятерочка", — заявили там.

Отмечается, что эти импортные напитки крепостью 13%-17% в рознице продаются по цене 500-600 рублей за бутылку 0,36 литра, а объем продаж корейских брендов соджу в России не превышает 60 тысяч декалитров в год, когда, например, продажи пива в стране в 2022 году составили 676,3 миллиона декалитров. Поэтому в компании предполагают, что запуск производства позволит резко увеличить популярность этого напитка в России. Кроме того, розничная цена Stun 13% составит около 200 рублей за бутылку увеличенного объема 0,375 литра.

"Рецептуру российского соджу в течение 6 месяцев разрабатывала и адаптировала команда технологов из Кореи", — подчеркнул учредитель КЛВЗ "Кристалл" Павел Победкин. Он уточнил, что у завода на этот год запланирован объем продаж в 50 тысяч декалитров, а на следующий год компания планирует выйти на 100 тысяч.

Кроме того, в 2024 году в планах КЛВЗ — экспорт Stun на исторические азиатские рынки – в частности, в Корею и Китай. "В Корее есть около 80 местных производителей соджу, но вряд ли кто-то из них способен конкурировать с нами по себестоимости производства. При этом мы не строим иллюзий, что это совершенно другой рынок, и экспортная версия может в итоге несколько отличаться от российской", — добавил Победкин.