СОЧИ, 19 сен — ПРАЙМ. Российское вино занимает примерно 60% отечественного рынка, отрасль растет очень быстро, в прошлом году производство вина было увеличено на 11%, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Названы страны, способные заменить вино из недружественных стран в России

"Сейчас наше вино, отечественное, занимает в России примерно 60% рынка, по игристым — 65%, по тихим — 55%. (Суммарно) грубо — около 60%, что, в общем, с одной стороны, прилично, а с другой стороны, во Франции, в Италии свои вина занимают порядка 80% рынка. То есть нам есть куда расти", — сказал Киселев на форуме "Вся Россия-2023".

Он отметил, что правительство повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран на 7,5%, но это пока. "Думаю, что мы на этом не остановимся", — подчеркнул Киселев, добавив, что было бы странно, если бы в Великую Отечественную войну из Германии бы импортировали и пили немецкий рислинг.

"Сейчас почему-то мы считаем, что французское шампанское морально мы можем импортировать в страну. С какой стати? Или калифорнийское красное вино. Я считаю, что абсолютно это невозможно, думаю, что мы добьемся и понимания в этой сфере. Я уверен, что у нас не будет никакого дефицита, у нас есть вина и из дружественных стран, и наше виноделие", — пояснил Киселев, сообщив, что отрасль виноделия в РФ растет очень быстро, в прошлом году производство вина увеличили на 11%.