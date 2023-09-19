БЕРЛИН, 19 сен — ПРАЙМ. Свыше 30% немцев стали покупать меньше скоропортящихся продуктов из-за текущей инфляции в стране, как сообщает издание Bild со ссылкой на результаты ежегодного опроса фармацевтического концерна Stada. Германия превращается в "больного человека" Европы

"Тридцать три процента граждан Германии сократили свои расходы на свежие продукты из-за инфляции", — пишет издание, добавляя, что ещё одной причиной такой ситуации стал конфликт на Украине.

Также исследование показало, что половина всех опрошенных немцев опасается нехватки лекарств, в то время как среди европейцев данный показатель составил всего 39%.

В опросе Stada с марта по апрель участвовали 32 тысячи человек в 16 европейских странах и около двух тысяч респондентов на каждую страну.