2023-09-19T13:25:57+03:00
2023-09-19T13:25:57+03:00
2023-09-19T13:25:57+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230919/841777669.html
В Германии зафиксировали сокращение расходов населения на свежие продукты
Потребрынок
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Свыше 30% немцев стали покупать меньше скоропортящихся продуктов из-за текущей инфляции в стране, как сообщает издание Bild со ссылкой на результаты ежегодного опроса... ПРАЙМ, 19.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 19 сен — ПРАЙМ. Свыше 30% немцев стали покупать меньше скоропортящихся продуктов из-за текущей инфляции в стране, как сообщает издание Bild со ссылкой на результаты ежегодного опроса фармацевтического концерна Stada.
"Тридцать три процента граждан Германии сократили свои расходы на свежие продукты из-за инфляции", — пишет издание, добавляя, что ещё одной причиной такой ситуации стал конфликт на Украине.
Также исследование показало, что половина всех опрошенных немцев опасается нехватки лекарств, в то время как среди европейцев данный показатель составил всего 39%.
В опросе Stada с марта по апрель участвовали 32 тысячи человек в 16 европейских странах и около двух тысяч респондентов на каждую страну.