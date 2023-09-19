МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Минимальные цены на мороженую рыбу в России в августе снизились на 3% относительно значений января текущего года, при этом рост год к году составил 2,7%, рассказали РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Россельхознадзор оценил радиоактивность рыбы после сброса воды с "Фукусимы"

"Торговые сети-члены АКОРТ сохраняют доступные розничные цены на мороженую неразделанную рыбу. В августе 2023 года минимальная стоимость этого вида социально значимых продовольственных товаров в сетевых магазинах стала меньше на 3% по сравнению с январем 2023, а средняя наценка ритейла за этот период составила менее 5%", — сообщили в АКОРТ.

Так, в августе 2023 года средняя минимальная розничная стоимость одного килограмма мороженой неразделанной рыбы (минтай, навага, путассу) в розничных сетях составила 132,88 рубля, что меньше значения января и на 2,7% выше цены в аналогичном месяце прошлого года.

Также отмечается, что минимальные розничные наценки на наиболее популярные позиции этой товарной категории существенно поддерживают объемы потребления рыбной продукции на внутреннем рынке.

"Помимо популяризации рыбной категории, для восстановления потребления необходимо повысить доступность рыбной продукции. Замороженная рыба – один из недорогих и доступных для повседневного потребления продуктов, в ней сохраняются все полезные вещества, включая омега-3 жирные кислоты. Это один из основных двигателей для развития рыбной категории, но потенциал продукции из рыб семейства тресковых остается недооцененным российским потребителем", — подчеркнул председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

В пресс-службе Рыбного союза в начале сентября сообщили РИА Новости, что пилотный этап проекта, направленного на снижение стоимости тихоокеанского лосося в торговых сетях РФ за счет прямых поставок, позволит снизить стоимость лососевых для потребителей на 10-25%. Уточнялось, что первые партии тихоокеанских лососей поступят в федеральные сети этой осенью.