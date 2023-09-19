МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Физлиц могут освободить от налога при продаже некоторой недвижимости

"Законопроект был разработан в соответствии с дорожной картой по развитию индустрии детских товаров, а также во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации", — сообщила, представляя его депутатам, замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

Документ, внесенный правительством РФ, направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей. Он включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для них снизится с 20% до 10%.

Согласно пояснительной записке, "снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей".

Документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 миллиардов рублей ежегодно, "что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары", пояснял в июле премьер-министр России Михаил Мишустин.

При этом он напомнил, что в апреле текущего года власти разрешили продавать с такой же уменьшенной ставкой НДС кроватки для малышей. По словам премьера, льготным налогообложением также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.