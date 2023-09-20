2023-09-20T01:29:07+03:00
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2023-09-20T01:29:07+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230920/841781246.html
Токаев спрогнозировал нехватку воды в мире к 2040 году
Потребрынок
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Мировой спрос на воду может превысить предложение на 40 процентов к 2040 году, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "В нашем регионе мы видели, что нехватка воды... ПРАЙМ, 20.09.2023
потребрынок, бизнес, новости, мир, вода, кризис
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АЛМА-АТА, 20 сен — ПРАЙМ. Мировой спрос на воду может превысить предложение на 40 процентов к 2040 году, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"В нашем регионе мы видели, что нехватка воды порождает серьезные экономические и другие проблемы. И это повторяется во всем мире. К 2040 году мировой спрос на воду может превысить предложение на 40%. Поэтому мы должны объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы параллельно с действиями по борьбе с изменением климата", — сказал он в ходе выступления на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
На этом фоне, отметил Токаев, проблему поможет решить инициатива Казахстана по открытию в Алма-Ате проектного офиса Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.
Президент республики призвал сосредоточиться на позитивных изменениях, в том числе инвестиции в "зеленые" рабочие места, прекращение субсидий в ископаемое топливо, постепенный отказ от угля.