АЛМА-АТА, 20 сен — ПРАЙМ. Мировой спрос на воду может превысить предложение на 40 процентов к 2040 году, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. ЕАБР спрогнозировал замедление инфляции в Казахстане по итогам года

"В нашем регионе мы видели, что нехватка воды порождает серьезные экономические и другие проблемы. И это повторяется во всем мире. К 2040 году мировой спрос на воду может превысить предложение на 40%. Поэтому мы должны объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы параллельно с действиями по борьбе с изменением климата", — сказал он в ходе выступления на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На этом фоне, отметил Токаев, проблему поможет решить инициатива Казахстана по открытию в Алма-Ате проектного офиса Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

Президент республики призвал сосредоточиться на позитивных изменениях, в том числе инвестиции в "зеленые" рабочие места, прекращение субсидий в ископаемое топливо, постепенный отказ от угля.