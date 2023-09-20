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2023
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Токаев отметил готовность Казахстана стать хабом поставок продовольствия
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Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании на 78-й сессии... ПРАЙМ, 20.09.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, казахстан, продовольствие, касым-жомарт токаев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 20 сен — ПРАЙМ. Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Нам также необходимо подумать об усовершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности. В прошлом году почти 10% населения Земли столкнулось с проблемой голода… Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика", — сказал Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой, а Транскаспийский международный транспортный маршрут может еще больше укрепить взаимодействие между Востоком и Западом.
"Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем", — отметил казахстанский лидер.