АСТАНА, 20 сен — ПРАЙМ. Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мир на грани нового кризиса из-за остановки зерновой сделки, заявил Эрдоган

"Нам также необходимо подумать об усовершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности. В прошлом году почти 10% населения Земли столкнулось с проблемой голода… Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика", — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой, а Транскаспийский международный транспортный маршрут может еще больше укрепить взаимодействие между Востоком и Западом.

"Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем", — отметил казахстанский лидер.