МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" завершил трансформацию в частный бизнес, у акционеров выкуплено 58,26% акций, следует из сообщения компании. ЦБ предупредил о наказании за схемы по разгону акций

"Трансформация в частный бизнес, объявленная в ноябре 2022 года, завершена….По результатам реализации программ приобретения акций ПАО "Детский мир", объявленных в мае 2023 года, дочернее общество компании, АО "ДМФА", консолидировало 58,26% голосующих акций ПАО "Детский мир" с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам", — говорится в сообщении.

"Детский мир" весной запустил программу выкупа обыкновенных акций у миноритариев по цене 71,5 рубля, инвесторы-нерезиденты из недружественных стран могли продать свои акции, минуя счета "С", с дисконтом — по 60,77 рублей.

Отмечается, что часть выкупленных акций была оплачена иными ценными бумагами в соответствии с условиями добровольного предложения ДМФА. Акционеры ритейлера, принявшие предложение, приобрели 100% акций дочернего общества и, таким образом, полный контроль над операционным бизнесом "Детского мира".

"Далее АО "ДМФА" направит владельцам остальных акций ПАО "Детский мир" публичную оферту о приобретении у них акций, в рамках которого может приобрести до 100% акций, находящихся в обращении", — добавляется в сообщении.