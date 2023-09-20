МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство России закрепило возможность проверки подлинности товаров с помощью приложения "Госуслуги", сообщила в среду пресс-служба кабмина. Исследование выявило, о чем мечтают россияне

"У покупателей появилось больше возможностей проверять подлинность товаров. Такая опция добавлена в приложение "Госуслуги". Технически работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки "Честный знак". Постановление правительства об этом подписано", — говорится в сообщении.

Как поясняется, теперь с помощью приложения "Госуслуги", покупая товар, можно в том числе узнать, где, когда и кем он произведен, получить информацию о его весе или объеме.

"Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги". Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски", — указано в сообщении кабмина.

В правительстве также отметили, что список товаров будет в дальнейшем расширяться.