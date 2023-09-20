МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Открытие зоны кафе на территории магазинов одежды в России при соблюдении всех норм и выплате налогов не будет рентабельным, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Ресторанный омбудсмен прокомментировал ситуацию с ценами в отрасли

Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке недвижимости написала, что российская сеть Lime планирует открыть в магазинах зоны кафе, что может повысить трафик и средний чек. Среди массовых одежных брендов подобный проект в России до своего ухода из страны запускала только японская компания Uniqlo, уточнялось в материале.

"Многие магазины пытаются залезть в сферу питания. До этого это делали продуктовые магазины, сейчас и другие рассматривают. Но это дополнительное производство, дополнительные площади, дополнительная норма. Это всё совсем не просто, и попытка "откусить" от чужого пирога, а в данном случае — попытка "откусить" у кафешек что-то. Скорее всего, это будет нерентабельно", — заявил Миронов.

По его словам, в целом в магазинах сейчас снижается поток людей, при этом растет интерес к интернет-торговле. "Если они правда сделают на своем предприятии эти кафе и будут платить за них НДС… то это нерентабельно. Для того, чтобы на этом как-то заработать и не прогореть на конкретном предприятии без нарушения закона, я не вижу перспектив. Но если нарушать санпины, создавать какие-то аффилированные фирмочки, которые сажают внутри магазинов, то на этом может и можно заработать", — резюмировал эксперт.

Агентство также направило запрос в саму компанию.