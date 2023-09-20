МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Бывший российский Danone — компания "Эйч энд Эн" (H&N) — начала использовать новый логотип — белые буквы на синем фоне, он стоит на письме контрагентам, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали, какие зарубежные бренды скоро выйдут на рынок России

В логотипе компания использует англоязычную версию названия — Heаlth & Nutrition (H&N), сохранив прежние корпоративные цвета — белый и синий, красную линию под названием сменил зеленый листок над знаком "&". Зарегистрирован ли логотип, неизвестно. РИА Новости направило запрос в Роспатент и компанию.

О планах компании сменить название стало известно еще в августе. В письме контрагентам компания сообщала, что переименуется в акционерное общество "Эйч энд Эн" в период с 18 по 24 сентября 2023 года. Согласно данным выписок из ЕГРЮЛ, логистическое подразделение ООО "Данон трейд" работает под названием "Эйч энд Эн Трейд" с 12 сентября, а данные по АО "Эйч энд Эн" датированы 20 сентября.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества.

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.

В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.