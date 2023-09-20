МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 12 по 18 сентября составила 0,13%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,03% свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция в Британии неожиданно замедлилась в августе

"За период с 12 по 18 сентября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала сентября – 100,32%, с начала года – 104,03%", — говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, на неделе с 12 по 18 сентября снижение цен на плодоовощную продукцию прекратилось — в среднем они подорожали на 0,7% после снижения на 0,9% на прошлой отчетной неделе. В частности, помидоры выросли в цене на 8,4%, бананы – на 5,2%, огурцы – на 3,7%. В то же время капуста подешевела на 3,9%, морковь – на 3,6%, картофель и яблоки – на 2,4%, лук – на 2,1%, свекла – на 0,5%.

Среди продуктов (за исключением овощей и фруктов) также подешевели: печенье – на 0,6%, вермишель – на 0,5%, маргарин – на 0,4%, чай – на 0,3%, сахар – на 0,2%, молоко, сметана, мука и макаронные изделия – на 0,1%.

Подорожали сильнее всего яйца — на 1,7%, и мясо кур — на 1,3%. Кроме того, выросли в цене: подсолнечное масло, соль и рис – на 0,5%, свинина, колбасы (вареные, полукопченые и варено-копченые), сухие молочные смеси для детского питания – на 0,4%, говядина, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,3%, баранина, мясные консервы для детского питания, хлеб и пшено – на 0,2%, рыба, сливочное масло, гречка — на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 3,5%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных и туалетная бумага — на 0,2%, стиральные порошки — на 0,1%. Одновременно с этим цены на зубные щетки снизились на 0,4%, зубные пасты — на 0,3%, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, хозяйственное мыло – на 0,1%.

Электропылесосы на отчетной неделе подорожали на 0,9%, телевизоры и смартфоны, напротив, подешевели — на 0,66% и 0,15% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 12 по 18 сентября выросла на 0,03%, иностранного — на 0,04%. Бензин подорожал на 0,79%, дизельное топливо — на 2,03%.

На неделе с 12 по 18 сентября Росстат зафиксирован рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, аллохол вырос в цене на 0,5%, противовирусный препарат "Эргоферон" и поливитамины — на 0,4%, противовоспалительный "Нимесулид" и препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,3%, корвалол — на 0,2%, комбинированные анальгетики – на 0,1%. Цены на отечественный анальгин снизились на 0,3%, мазь "Левомеколь" — на 0,2%.