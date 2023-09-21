МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Спрос на противовирусные препараты, в том числе "Кагоцел", вырос в России за две недели сентября почти вдвое относительно предшествующего периода, увеличился интерес и к маскам, а также антисептикам, подсчитали для РИА Новости в интернет-сервисе сравнения цен Price.ru. В России активно растет спрос на одежду отечественных брендов

"В последние две недели (04.09 – 17.09 к 21.08 – 03.09) россияне стали чаще интересоваться противовирусными препаратами: рост онлайн-спроса показывают "Арбидол" (+79%), "Трекрезан" (+89%), "Кагоцел" (+102%), "Афлюдол" (+92%) и ряд других препаратов, рекламируемых как лекарство от коронавируса", — отметили там.

При этом рост спроса на биологически активные добавки к пище (БАДы) для укрепления иммунитета замедлился (+9% против +40% в период 21 августа по 3 сентября), а вот БАДы для детей становятся более востребованными – эксперты предполагают, что это, вероятно, связано с началом учебного года. Витаминами же россияне стали интересоваться чаще на 15%, на 64% увеличилось число запросов, касающихся заказа лекарств онлайн.

"Российские интернет-пользователи все чаще ищут в интернете санитайзеры (+24%), медицинские маски (+32%), в том числе трехслойные (+36%). Онлайн-спрос на перчатки растет, но не так активно – на 8%. Число поисковых запросов по тестам на COVID выросло еще на 40% (ранее оно увеличилось на 28%)", — добавили в сервисе.

Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.

Также в субботу помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на сегодня в стране стабильная, несмотря на определенный рост заболеваемости. А в Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, что вводить масочный режим в РФ не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут быть локальные ограничения.