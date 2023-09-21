МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустит дополнительную проверку подлинности товаров на основе жалоб из системы маркировки "Честный знак", это позволит выявлять продавцов, которые пытаются реализовать на площадке нелегальную продукцию, сообщает оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). На "Госуслугах" появилась возможность проверки подлинности товаров

"Яндекс Маркет" и … ЦРПТ … будут выявлять продавцов, которые пытаются реализовать на площадке нелегальную продукцию без обязательной маркировки или с нарушениями требований к ней. Новый формат работы маркетплейса и оператора позволит быстрее реагировать на запросы потребителей, предотвращать продажу контрафакта и фальсификата. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между "Яндекс Маркетом" и ЦРПТ", — говорится в сообщении.

С 1 марта текущего года маркетплейсы обязаны подключиться к системе "Честный знак" и контролировать наличие маркировки отдельных категорий товаров, если их продажа ведется со склада площадки. В свою очередь компания решила усовершенствовать обмен информацией и дополнительно совместно с оператором создала механизм обработки жалоб покупателей, поданных через систему маркировки.

Как пояснил директор по взаимодействию с органами государственной власти сервисов электронной коммерции "Яндекса" Дмитрий Русаков, новая дополнительная схема работает так: после получения жалобы на товар и ее подтверждения, оператор системы маркировки направляет ее в "Яндекс Маркет". При этом служба контроля качества маркетплейса проводит внутренние контрольные мероприятия, по итогу которых принимает решение о судьбе товара на сервисе. "С начала тестирования нового формата "Маркет", где представлено около 53,2 миллиона товарных позиций, получил меньше 10 жалоб", — уточнил Русаков.

В свою очередь в Wildberries сообщили РИА Новости, что компания сразу же выразила заинтересованность в подписании соглашения с ЦРПТ и планирует заключить его в ближайшее время. "Взаимодействие с оператором дополнит и усилит наши существующие сервисы по контролю качества товаров, в том числе и их маркировки, а также позволит еще быстрее выявлять любую сомнительную продукцию до того, как она поступит на онлайн-платформу", — добавили там.

Агентство также направило запрос в Ozon, "Мегамаркет" и "СберМаркет".