Союз российских пивоваров: при возврате иностранных брендов важно их качество
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Возвращение как Guinness, так и других иностранных брендов на российский рынок обеспечит отрасли нормальную конкуренцию, но при этом важно, чтобы качество такой продукции соответствовало оригинальному напитку — только в этом случае потребитель действительно выиграет, прокомментировал РИА Новости председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Официально ушедшие из России глобальные пивные бренды привлекают крупных дистрибуторов — например, Московская пивоваренная компания решила заняться поставками ирландского Guinness и уже ввезла первую партию напитка, написала ранее в четверг газета "Коммерсант".
"Guinness — один из самых известных мировых брендов. Поэтому даже в силу своей известности он имеет все шансы на возвращение в любой момент, когда такая возможность будет, потому что для такого стиля темного пива, тем более с такой историей и с такой известностью, всегда есть ниша", — сказал Бриман.
"Но я бы сказал о другом: часто бывает так, что когда на российский рынок приходят известные мировые бренды — и это касается не только пива, а целого ряда потребительских товаров, – почему-то их вкус или качество резко меняется и отличается от оригинальных продуктов. И это не может не вызывать сожаление", — добавил он.
Разумеется, хорошо, что на рынке есть многообразие продуктов — по мнению Бримана, именно в этом заключается открытая конкуренция, без каких-либо специальных преференций для транснациональных компаний, которые и так обладают большим финансовым ресурсом для продвижения своих продуктов. "Тогда каждый производитель стремится выпустить продукцию наивысшего качества, тогда это и работает на потребителя", — заключил он.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230921/841794477.html