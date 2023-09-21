МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Возвращение как Guinness, так и других иностранных брендов на российский рынок обеспечит отрасли нормальную конкуренцию, но при этом важно, чтобы качество такой продукции соответствовало оригинальному напитку — только в этом случае потребитель действительно выиграет, прокомментировал РИА Новости председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. Опрос показал, сколько россиян поддерживают ограничения на продажу алкоголя

Официально ушедшие из России глобальные пивные бренды привлекают крупных дистрибуторов — например, Московская пивоваренная компания решила заняться поставками ирландского Guinness и уже ввезла первую партию напитка, написала ранее в четверг газета "Коммерсант".

"Guinness — один из самых известных мировых брендов. Поэтому даже в силу своей известности он имеет все шансы на возвращение в любой момент, когда такая возможность будет, потому что для такого стиля темного пива, тем более с такой историей и с такой известностью, всегда есть ниша", — сказал Бриман.

"Но я бы сказал о другом: часто бывает так, что когда на российский рынок приходят известные мировые бренды — и это касается не только пива, а целого ряда потребительских товаров, – почему-то их вкус или качество резко меняется и отличается от оригинальных продуктов. И это не может не вызывать сожаление", — добавил он.

Разумеется, хорошо, что на рынке есть многообразие продуктов — по мнению Бримана, именно в этом заключается открытая конкуренция, без каких-либо специальных преференций для транснациональных компаний, которые и так обладают большим финансовым ресурсом для продвижения своих продуктов. "Тогда каждый производитель стремится выпустить продукцию наивысшего качества, тогда это и работает на потребителя", — заключил он.