МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. МТС начнет продажи новых iPhone 15 на следующей неделе, при этом оформленные по предзаказу устройства начнут выдаваться в ближайшие пару дней, заявил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. В МТС назвали цены на iPhone 15 по предзаказу

В четверг МТС первой в России презентовала iPhone 15 Pro Max в своем флагманском магазине за сутки до начала мировых продаж. До этого, в конце августа, компания также первой открыла предзаказ на новинки от Apple. Цена гаджетов в базовой комплектации начинается от 124 990 рублей, а на модели Pro Max — от 189 990 рублей.

"По итогам предзаказов модель iPhone 15 Pro Max стала главным хитом среди наших покупателей, поэтому сегодня мы продемонстрировали именно ее всем гостям нашего магазина. Уже в течение двух дней мы начнем выдавать первые предзаказы, а на следующей неделе планируем открыть продажи для всех любителей техники Apple", — отметил Губанов.

Представитель компании на презентации уточнил, что ориентировочно продажи начнутся в середине следующей недели, а оформленные по предзаказу смартфоны начнут выдавать 23 сентября.

В МТС подчеркнули, что за первые две недели количество предзаказов на новинку оказалось вдвое больше, чем год назад на iPhone 14. Так, 55% всех предзаказов пришлось на модель iPhone 15 Pro Max, 40% — на версию 15 Pro, 3% — на базовую модель и 1% — на 15 Plus. Преимущественно покупатели выбирают устройства в конфигурации на 256 ГБ.

Apple 12 сентября презентовала новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. Базовая линейка представлена в пяти цветах — чёрном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые будут изготавливаться из титана. Официальные продажи устройств начнутся 22 сентября, стартовая цена — 799 долларов. Также компания представила и новые версии умных часов Apple Watch.