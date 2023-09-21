МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Отпускные цены производителей свинины с 21 августа по 21 сентября снизились на 2%, производство растет и сохранит позитивную динамику по итогам года, заявили в пресс-службе Минсельхоза России. Европейское зерно не конкурент украинскому из-за цены, заявили в Венгрии

"Рост производства обеспечивает стабильную ситуацию на рынке свинины. Так, за последний месяц отпускные цены на эту продукцию снизились на 2%", — сообщили в пресс-службе. Там пояснили РИА Новости, что речь идет о данных с 21 августа по 21 сентября.

В Минсельхозе напомнили, что животноводческая отрасль в 2023 году демонстрирует устойчивый рост показателей, в том числе в сегменте свиноводства: за счет ввода новых мощностей производство свиней в сельхозорганизациях в январе-августе увеличилось на 5,9%, до 3,6 миллиона тонн в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Минсельхоз ожидает сохранения позитивной динамики по итогам года", — добавили в пресс-службе.

В свою очередь, глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников сообщил, что ассоциация провела дополнительные консультации с участниками отрасли и отмечает, что цены на свинину в оптовом звене стабильны и даже показывают снижение.

"В целом свинина – один из самых доступных видов мяса в России наряду с птицей. Ее производство значительно превышает внутренние потребности. Поэтому никаких оснований для удорожания в этом году нет", — считает глава АККОРа, полагая также, что отдельные вспышки АЧС, которые фиксируются в регионах, не наносят отрасли серьезного урона.