МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Средний чек на детские подгузники в январе-августе текущего года вырос в России на 21%, до 995 рублей, однако в ряде регионов его размер значительно ниже в связи с продажами товара в небольших объемах и поштучно, рассказал РИА Новости в кулуарах бизнес-завтрака директор по продуктам на данных "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков. В Росздравнадзоре отметили рост доли отечественных лекарств на рынке

"Подгузники детские – средний (медианный) чек покупки 995 рублей, что на 21% выше. Число покупок снизилось на 12%", — заявил он, уточнив, что сравнение проводилось за период с января по август 2023 года к аналогичному периоду прошлого года.

Как отметил эксперт, в сегменте подгузников, где высока доля импортной составляющей, закономерно происходит рост среднего ценника. На это повлияли изменение курса валют, а также переход интереса к премиум-категориям подгузников собственных торговых марок ритейлеров на фоне ухода с российского рынка зарубежных брендов, таких как Pampers и Huggies.

При этом в ряде регионов размер среднего чека на подгузники многократно ниже в связи с продажами товара в небольших объемах и поштучно. Как правило, по словам эксперта, это встречается в несетевых торговых точках, в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока. Размер трат на покупку подгузников в таких случаях находится в диапазоне от 20 до 100 рублей, а медианный чек составляет 76 рублей, что на 15% выше уровня прошлого года.

В свою очередь средний чек за детскую коляску составил 16540 рублей, увеличившись на 4%, а число покупок, напротив, снизилось на 8%.

Как отмечает Батюшенков, на продажи подгузников и товаров для малышей повлияла более высокая база прошлого года, когда в первой половине 2022 года многие стремились запастись товарами впрок.

В целом же средний чек на товары для детей возрос на 11%, до 3420 рублей. Число покупок также выросло — на 10%.