МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Заказы с "Авито" с октября можно будет получать в пунктах выдачи "Яндекс Маркета", а отслеживать посылки — в приложении "Яндекс Go", рассказали в пресс-службе "Авито". "Авито" и "Почта России" запустили новый формат оплаты покупок

"Пользователи "Авито" смогут получать заказанные товары в более чем 8 тысячах пунктов выдачи заказов (ПВЗ) "Яндекс Маркета" в 100 городах России. Оплата пройдет в формате "Безопасной сделки", то есть деньги будут переведены продавцу только после того, как покупка получена. Помогать с организацией доставки заказов будет сервис "Яндекс Доставка", а отслеживать посылки можно будет в приложении "Яндекс Go", — рассказали в компании, добавив, что присоединение ПВЗ произойдет в октябре.

В компании уточнили, что пользователи смогут отправить посылки массой до 12 килограммов и стоимостью до 15 тысяч рублей. В перспективе лимит планируется повысить до 150 тысяч рублей. Посылки будут храниться в пункте выдачи заказов неделю, срок хранения можно будет продлить еще на неделю.

Также отмечается, что продавец товара может отправить заказ по номеру телефона и паспорту, а покупателю для получения нужно будет назвать свой номер телефона и код выдачи. Покупатель сможет в течение 15 минут проверить товар и бесплатно отказаться от него, как и при любом другом способе "Авито Доставки".