МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Покупка новой модели iPhone дорогая и бессмысленная, высокого спроса нет, покупать не стоит, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В МТС назвали срок запуска продаж iPhone 15

Apple 12 сентября презентовала новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. Базовая линейка представлена в пяти цветах — черном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые будут изготавливаться из титана. Официальные продажи устройств начнутся 22 сентября, стартовая цена — 799 долларов. Также компания представила и новые версии умных часов Apple Watch.

"Цены выросли для России — от 125 тысяч рублей они начинаются, высокого спроса нет. Покупать iPhone 15 не стоит, это дорого и бессмысленно", — заявил Муртазин.

Эксперт рассказал о незначительных, по его словам, обновлениях в смартфоне. "Лучше стала эргономика корпуса, его приятнее стало держать в руках — другой материал, другая обработка материала", — отметил он.

При этом, по словам эксперта, на титановом корпусе iPhone 15 Pro, Pro Max остаются следы от рук. "Да, они стираются, но материал в целом не выглядит премиальным", — подчеркнул он.

В свою очередь, новые чехлы от компании Apple FineWoven не оправдали своих ожиданий. "Выглядят они очень дешево и достаточно быстро затираются", — заявил Муртазин.

"Я нахожусь сейчас в Сингапуре, и в центральном магазине Apple в Marina Bay нет ни очередей, ничего. Правда и телефонов нет, но это искусственный дефицит от Apple", — рассказал Муртазин.