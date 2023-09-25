МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Производителям растительного масла в России в случае введения маркировки их продукции придется повысить отпускные цены, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Polymetal оценил выплаты по новой экспортной пошлине в 2024 году

Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел планируется провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовил Минпромторг. Документ бы опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"По предварительным оценкам Масложирового союза России, в первый год затраты по внедрению маркировки для бутилированных растительных масел составят не менее 1,764 миллиарда рублей, с последующими ежегодными затратами не менее 1,1 миллиарда рублей. С учетом и так минимальной доходности переработчиков, производители будут вынуждены повысить отпускные цены на покрытие этих расходов", — сообщил Мальцев.

Он также заметил, что одна из заявляемых целей введения маркировки — это борьба с фальсификатом продукции и с ее незаконным оборотом, но при этом ни проблемы с фальсификатом, ни с незаконным оборотом с растительными маслами нет.

"В отрасли неизвестны случаи, когда в сегменте растительных масел регуляторы обнаруживали фальсификат. Растительные масла – это вся "белая" продукция, она производится внутри страны, легко отслеживается, фиксируется на балансах отечественных предприятий, в частности, растительное масло является монопродуктом, который в принципе невозможно фальсифицировать", — подчеркнул Мальцев.

Глава Масложирового союза также напомнил, что в ближайшее время растительные масла, являющиеся продуктами переработки масличных, будут включены в систему ФГИС "Зерно" как объекты контроля — а это дополнительно обеспечит прослеживаемость производства. "Поэтому считаем, что маркировать пищевые растительные масла нужно в последнюю очередь", — сказал он.