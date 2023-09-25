МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Сервис экспресс-доставки "Самокат" устранил все нарушения, выявленные Роспотребнадзором в ходе расследования после массового отравления петербуржцев готовой едой от производителя "Грин Бокс", сообщили РИА Новости в компании. Россиян предупредили о возможном росте отпускных цен на растительные масла

В понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что сервис "Самокат" (ООО "Умный ритейл") оштрафован на 20 тысяч рублей после массового отравления. Так, 14 сентября на производстве в "Самокате" прошла проверка после регистрации случаев острой кишечной инфекции среди тех, кто употреблял готовую кулинарную продукцию АО "Грин Бокс". Был выявлен ряд нарушений — не соблюдались условия хранения и сроки годности пищевой продукции, допускались хранение и реализация недоброкачественного сырья и готовой пищевой продукции. В результате было снято с реализации и забраковано в пищевые отходы пять видов пищевой продукции общим весом 15,6 килограмма.

"Сервис принимал активное участие в работах по инциденту и содействовал проверяющим органам на всех этапах. Замечания носили локальный характер и не являлись причиной отравления продукцией "Грин Бокс" в Санкт-Петербурге. Все нарушения, обозначенные Роспотребнадзором, были незамедлительно взяты в работу и оперативно устранены", — заявили в "Самокате".

До этого в пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Приморский районный суд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток.