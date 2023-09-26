МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Потребление товаров в России этим летом превзошло уровень докризисного 2021 года, а оборот розничной торговли в июле превысил показатели двухлетней давности на 1,2% с учетом инфляции, следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Не ждали". Стойкость российской экономики поразила Запад

Уточняется, что спад розничных продаж начался в апреле 2022 года: "в ситуации неопределенности россияне стремились сократить необязательные траты и сформировать денежную подушку на будущее". Обороты розницы сокращались в годовом выражении 12 месяцев подряд, вплоть до марта 2023 года. В апреле они начали расти, однако этот рост отсчитывался от низкой базы предшествующего года.

"Потребление товаров населением превзошло уровень докризисного 2021 года… В июле оборот розничной торговли достиг 4 триллиона рублей, что на 10,5% превышает показатель июля 2022 года и на 1,2% – июля 2021 года с учетом инфляции. Продажи продовольствия выросли за год на 4,2%, а непродовольственных товаров – в четыре раза сильнее, на 17,7%. Относительно же досанкционного периода оборот продовольственных товаров увеличился на 2,4%, непродовольственных – на 0,3%", — говорится в исследовании. Расчеты основаны на данных Росстата по форме П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг".

Отмечается, что наибольший рост розничной торговли наблюдался в Ингушетии (на 33,3% к июлю 2021 года), Кабардино-Балкарии (+26,4%), Ямало-Ненецком автономном округе (+24,7%), Тюменской области (+21,8%), Чукотском автономном округе (+18,2%), Мордовии (+16,9%), Ханты-Мансийском автономном округе (+14,8%), Новосибирской области (+14,6%), Кемеровской области (+13,8%) и Дагестане (+13,3%).

Не восстановились до уровня 2021 года продажи потребительских товаров чуть менее чем в половине регионов, в особенности в Севастополе, Астраханской области, Крыму, Карачаево-Черкесии, Брянской области, Вологодской области, Владимирской, Курской и Белгородской областях, а также Москве.

"По сравнению с прошлым годом особенно выросли покупки непродовольственных товаров, в том числе длительного пользования, с приобретением которых потребители прежде решили повременить, предпочитая сохранять деньги в резерве. Также высокими темпами растет оборот общественного питания. Улучшению потребительских настроений способствует начавшийся в 2023 рост доходов населения, а также адаптация россиян к новой экономической реальности. Однако об устойчивом потребительском оптимизме говорить было бы преждевременно", — подчеркнула президент FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом эксперты прогнозируют, что потребление дальше останется на высоком уровне, однако возможны определенные колебания. "Так, значительная часть отложенного спроса на товары длительного пользования уже была реализована. Кроме того, после повышения ставки ЦБ и продолжения политики регулятора по охлаждению рынка кредитования, темпы выдачи новых ссуд будут замедляться. Это приведет к сокращению потребительской активности с одной стороны и с другой стороны будет стимулировать население больше сберегать", — заключили они.