МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россия остается главным экспортным рынком для грузинского вина — его поставки в январе-августе выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%, до рекордных 112,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.

Вино традиционно занимает большую долю в грузинском экспорте в Россию, при этом в этом году она еще выросла — до 24,3% с 22,5% в прошлом году.

На втором месте среди любителей грузинского вина — Польша, при этом за восемь месяцев текущего года она сократила закупки на 7%, до 9,2 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Украина, продажи в которую выросли в 1,4 раза — до 8,8 миллиона долларов.

В пятерку крупнейших импортеров вина из Грузии также входят Китай (-12,5%, 7,7 миллиона долларов) и Казахстан (+3,4%, 6,1 миллиона долларов).

Интересно, что в этом году немного изменилась география поставок. Из списка направлений экспорта вина выпали Бразилия, Коста-Рика, Иордания, Новая Зеландия и Сербия, которые в совокупности закупили этого товара на 109 тысяч долларов. При этом на смену пришли Ирландия, Конго, Лаос и Нигер — им было поставлено продукции на 124 тысячи долларов.