МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries сообщил РИА Новости о старте продаж электроинструментов под собственной торговой маркой RAZZ — в будущем планируется расширить ассортимент. Лекарства хотят отпускать через автоматы

"В сентябре на Wildberries покупателям стали доступны сварочные аппараты, торцовочные и циркулярные пилы, дрели, перфораторы от собственного бренда RAZZ – всего 17 наименований. В ближайшие недели линейка этой продукции будет расширена: на онлайн-платформе будут представлены еще около 30 наименований шуруповертов, нивелиров, лобзиков и многое другое", — сообщили там.

В компании отметили, что, принимая решения о расширении продукции СТМ (собственной торговой марки), площадка опирается на обратную связь от покупателей и их потребности. Так, сегмент электрооборудования и инструментов для ремонта занимает лидерские позиции по темпам роста продаж на онлайн-платформе.

Ранее Wildberries запустил продажи кондиционеров, сплит-систем и холодильников RAZZ. Также для покупателей из ряда российских регионов доступны варочные панели, а также скоро появятся посудомоечные машины и духовые шкафы под собственной торговой маркой.

В настоящее время доставка крупной бытовой техники осуществляется по Московскому региону, Санкт-Петербургу, Калужской, Новгородской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ростовской областям, а также Краснодарскому краю. "Производство и сборка RAZZ по индивидуальным заказам Wildberries осуществляется на контрактных производствах, расположенных в России и КНР", — заключили в компании.