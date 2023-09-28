2023-09-28T03:25:49+03:00
2023-09-28T03:25:49+03:00
2023-09-28T03:25:49+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230928/841834776.html
Поляки стали часто воровать мясо в магазинах из-за роста цен, пишет СМИ
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Польше рост потребительских цен привел к увеличению количества краж в магазинах, пишет Interia. Если раньше воровали в основном алкоголь и косметику, то теперь предметом... ПРАЙМ, 28.09.2023
потребрынок, бизнес, новости, продукты питания, польша, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В Польше рост потребительских цен привел к увеличению количества краж в магазинах, пишет Interia.
Если раньше воровали в основном алкоголь и косметику, то теперь предметом интереса стали мясо и нерасфасованные продукты.
Розничные продавцы вынуждены принимать дополнительные меры для сокращения краж дешевых продуктов. Магазины устанавливают ловушки для воров, используя системы мониторинга и защитные устройства. Торговые сети используют "противоугонные" этикетки и магнитно-акустические этикетки для защиты товара.
По данным полиции, количество правонарушений и преступлений, связанных с кражами в магазинах, резко возросло. В первом полугодии 2023 года в годовом исчислении рост таких преступлений составил 40 процентов, а правонарушений — 22 процента. Вместе с тем, с поличным удается задержать лишь десятую часть магазинных воров.
Ранее была принята поправка в Уголовный кодекс, согласно которой порог кражи для квалификации в качестве преступления был повышен с 500 до 800 злотых. Если ущерб ниже этой суммы, то деяние считается просто правонарушением.