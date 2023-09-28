МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В Польше рост потребительских цен привел к увеличению количества краж в магазинах, пишет Interia. Рецессия убивает польских бизнесменов, сообщают СМИ

Если раньше воровали в основном алкоголь и косметику, то теперь предметом интереса стали мясо и нерасфасованные продукты.

Розничные продавцы вынуждены принимать дополнительные меры для сокращения краж дешевых продуктов. Магазины устанавливают ловушки для воров, используя системы мониторинга и защитные устройства. Торговые сети используют "противоугонные" этикетки и магнитно-акустические этикетки для защиты товара.

По данным полиции, количество правонарушений и преступлений, связанных с кражами в магазинах, резко возросло. В первом полугодии 2023 года в годовом исчислении рост таких преступлений составил 40 процентов, а правонарушений — 22 процента. Вместе с тем, с поличным удается задержать лишь десятую часть магазинных воров.

Ранее была принята поправка в Уголовный кодекс, согласно которой порог кражи для квалификации в качестве преступления был повышен с 500 до 800 злотых. Если ущерб ниже этой суммы, то деяние считается просто правонарушением.