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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230929/841846180.html
Песков объяснил, какое отношение к президенту имеет бренд Putin Team Russia
Потребрынок
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Бренд Putin Team Russia, на регистрацию которого была подана заявка в Роспатент, не имеет отношения к администрации президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 29.09.2023
новости, потребрынок, бизнес, экономика, россия, бренд, администрация президента рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Бренд Putin Team Russia, на регистрацию которого была подана заявка в Роспатент, не имеет отношения к администрации президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В соответствии Реестром заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ, соответствующая заявка поступила 4 сентября от управления делами президента РФ. В заявке обозначен логотип: Putin Team Russia.
"К администрации отношения не имеет", — сказал Песков.
В ведении управделами президента есть предприятия, которые ведут коммерческую деятельность, например торговый дом "Кремлевский".
Несколько лет назад в одном из мероприятий главы государства принимал участие основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин. Тогда он предложил главе государства сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что Путин согласился. Костюм был сшит по индивидуальным меркам — черный с серыми, белыми и красными акцентами.
Заявленный на сайте одежды логотип визуально совпадает с логотипом в заявке в Роспатент.