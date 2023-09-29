МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минпромторг России фиксирует значительный необъективный рост цен на арматуру у заводов, что может привести к росту цен для потребителей, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов в ходе совещания на площадке Минстроя России. ЦБ ждет роста совокупной прибыли банков страны по итогам 2023 года

"По арматуре в настоящий момент фиксируем значительный рост котировок у заводов для отгрузок на октябрь (+14,5%, в среднем с 48 до 55 тыс. рублей за тонну без НДС), и это может привести к увеличению цен для конечных потребителей. При этом еще раз хочу отметить: никаких объективных оснований для повышения котировок, связанных с ростом производственной себестоимости, сейчас не наблюдается", — заявил Евтухов.Ранее Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), крупнейший производитель арматуры в Центральной России, предупредил о повышении цен в сентябре, а потребители его продукции пожаловались на это в министерство.

Ранее в сентябре в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что министерство не зафиксировало резкого роста цены на арматуру у производителей. Однако в минувший четверг Евтухов в кулуарах судостроительной выставки "Нева" рассказал журналистам, что планируется проведение совещания по теме ценовой политики производителей металлопродукции.

Также Минпромторг направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с целью выдачи производителям арматуры предписания "о допустимом рыночном поведении".

По его словам, Минпромторг фиксирует значительный необъективный рост цен на арматуру у заводов. "Как я и обещал, мы направили соответствующий запрос в ФАС России с целью получения компаниями предписания о допустимом рыночном поведении", — заявил Евтухов, которого цитирует пресс-служба министерства.