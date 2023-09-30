СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Запорожская прдукция востребована более чем в 20 странах мира, заявил в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства области Андрей Козенко.

Порт Владивостока

Гибкие пошлины на экспорт обеспечат бюджету более 600 миллиардов рублей

"Мы расширяем рынки сбыта для нашей продукции. Товары Запорожской области сегодня востребованы более чем в 20 странах мира. География поставок продуктов питания и промтоваров достаточно большая: все регионы Российской Федерации, Беларусь и дружественные страны, которые готовы принимать нашу продукцию", — сказал он.

По словам Козенко, около пяти выставочных центров за рубежом получат образцы запорожской продукции промышленности и переработки в скором времени. Он добавил, что до конца 2023 года будет запущен региональный центр для наращивания экспорта за рубеж.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.