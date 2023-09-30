СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Запорожская прдукция востребована более чем в 20 странах мира, заявил в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства области Андрей Козенко. Гибкие пошлины на экспорт обеспечат бюджету более 600 миллиардов рублей

"Мы расширяем рынки сбыта для нашей продукции. Товары Запорожской области сегодня востребованы более чем в 20 странах мира. География поставок продуктов питания и промтоваров достаточно большая: все регионы Российской Федерации, Беларусь и дружественные страны, которые готовы принимать нашу продукцию", — сказал он.

По словам Козенко, около пяти выставочных центров за рубежом получат образцы запорожской продукции промышленности и переработки в скором времени. Он добавил, что до конца 2023 года будет запущен региональный центр для наращивания экспорта за рубеж.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.