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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230930/841858436.html
Запорожские власти заявили о востребованности товаров из региона в мире
Потребрынок
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Запорожская прдукция востребована более чем в 20 странах мира, заявил в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства области Андрей Козенко. "Мы расширяем рынки сбыта для нашей... ПРАЙМ, 30.09.2023
потребрынок, бизнес, новости, запорожская область, мир, товары
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Запорожская прдукция востребована более чем в 20 странах мира, заявил в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства области Андрей Козенко.
"Мы расширяем рынки сбыта для нашей продукции. Товары Запорожской области сегодня востребованы более чем в 20 странах мира. География поставок продуктов питания и промтоваров достаточно большая: все регионы Российской Федерации, Беларусь и дружественные страны, которые готовы принимать нашу продукцию", — сказал он.
По словам Козенко, около пяти выставочных центров за рубежом получат образцы запорожской продукции промышленности и переработки в скором времени. Он добавил, что до конца 2023 года будет запущен региональный центр для наращивания экспорта за рубеж.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.