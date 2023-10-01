МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. С 1 октября в силу вступает новая статья закона об информации, согласно которой интернет-ресурсы должны предупреждать пользователей о применении рекомендательных технологий на сайте.

Рекомендательные технологии — это алгоритмы, которые анализируют информацию о пользователе для того, чтобы подбирать для него контент.

Роскомнадзор определил правила для владельцев сайтов, которые применяют рекомендательные технологии: запрещается применять алгоритмы без уведомления пользователей, а также запрещается использовать те алгоритмы, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций и нарушают законодательство.

Владельцы сайтов обязаны разместить на своем интернет-ресурсе в открытом доступе документ на русском языке с правилами применения рекомендательных технологий, а также разместить на данном ресурсе адрес электронной почты для направления ему юридически значимых сообщений, свои фамилию и инициалы для физического лица или наименование для юридического лица.

Если сайт нарушает правила применения рекомендательных алгоритмов, то Роскомнадзор вправе запросить информацию о сайте и доступ к программно-техническим средствам таких технологий. В свою очередь, владелец должен предоставить их в течение десяти дней со дня получения запроса. Если ведомство выявит нарушения на ресурсе, то направит письмо с просьбой устранить их в течение указанного срока,

При этом если владелец не исправит нарушения, то ведомство незамедлительно попросит прекратить работу рекомендательных технологий в течение суток. В случае невыполнения требований владельцем, Роскомнадзор заблокирует сайт.

Новые требования не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления.