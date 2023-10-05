С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Исключение подакцизной продукции из-под моратория на проверки бизнеса позволит надзорным органам усилить борьбу с контрафактной продукцией, заявил РИА Новости директор по корпоративным отношениям и коммуникациям "JTI Россия" Сергей Глушков. Названы последствия роста серого рынка табака в России

"Мы хотим, чтобы мораторий на проверку подакцизной продукции, прежде всего табачной и алкогольной, был снят. Для того, чтобы надзорные органы могли бороться с этим злом (контрафактом — прим. ред.), из-за которого федеральный бюджет только по табаку теряет более 130 миллиардов рублей доходов в год", — заявил он в кулуарах форума "Антиконтрафакт-2023".

Он уточнил, что это весьма консервативная цифра, и, по оценкам самой компании, она может быть еще больше. При этом по итогам текущего года объем потерь также возрастёт.

Правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Это означает, что теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Проведение внеплановых проверок осуществляется по поручениям президента, правительства, по требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

Ранее Глушков подчеркивал, что нелегальный табачный рынок — серьезная проблема не только в России, но и в других странах ЕАЭС. Так, по его словам, в Казахстане в 2023 году доля нелегальной торговли сигаретами достигла 9,4% против 4% в 2020, в Кыргызстане — 13% против 4,1% в 2020 году, а в Белоруссии доля нелегального рынка электронных сигарет оценивается в 40% рынка.

В начале июля Минфин сообщил, что Росалкогольрегулирование в рамках моратория на проверки будет контролировать оборот алкоголя на основе риск-ориентированного подхода.