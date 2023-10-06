2023-10-06T04:50:44+03:00
2023-10-06T04:50:44+03:00
2023-10-06T04:50:44+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231006/841904729.html
Россиян предупредили о мошенничестве при ремонте стиральных машин
Потребрынок
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Россияне стали чаще сталкиваться с мошенниками, предлагающими услуги по ремонту стиральных машин в интернете, рассказала в эфире радио Sputnik куратор и эксперт проекта... ПРАЙМ, 06.10.2023
потребрынок, бизнес, новости, мошенники, бытовая техника, ремонт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россияне стали чаще сталкиваться с мошенниками, предлагающими услуги по ремонту стиральных машин в интернете, рассказала в эфире радио Sputnik куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.
По ее словам, злоумышленники, найденные через интернет, обманывают клиентов, забирая детали машины якобы на диагностику и заявляя потом об увеличении стоимость работ. В итоге клиент или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь
Защититься от такого рода мошенничества можно только одним способом — искать мастера с помощью "сарафанного радио", по отзывам знакомых, советует эксперт.
Храпунова предупредила, что даже на проверенных ресурсах и агрегаторах встречаются такие мастера-мошенники.