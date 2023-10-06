МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россияне стали чаще сталкиваться с мошенниками, предлагающими услуги по ремонту стиральных машин в интернете, рассказала в эфире радио Sputnik куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова. В ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему

По ее словам, злоумышленники, найденные через интернет, обманывают клиентов, забирая детали машины якобы на диагностику и заявляя потом об увеличении стоимость работ. В итоге клиент или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь

Защититься от такого рода мошенничества можно только одним способом — искать мастера с помощью "сарафанного радио", по отзывам знакомых, советует эксперт.

Храпунова предупредила, что даже на проверенных ресурсах и агрегаторах встречаются такие мастера-мошенники.