МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в сентябре практически не изменились по агрегированному индексу, при этом в отдельных категориях изменения были значительны — так, сахар подорожал почти на 10%, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Россия и Узбекистан нарастили товарооборот за семь месяцев

"В сентябре 2023 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО практически не изменилось по сравнению со значением за август и составило 121,5 пункта: рост индексов цен на сахар и зерновые был компенсирован снижением индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и мясо", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на сахар в сентябре вырос к августу на 14,5 пункта (9,8%), до 162,7 пункта. Этот скачок цен главным образом обусловлен ростом обеспокоенности в связи с сокращением предложения на мировых рынках в сезоне 2023–2024 годов. Такая тенденция связана с предварительными прогнозами, указывающими на снижение производства в ведущих странах – производителях сахара, Таиланде и Индии, поясняет ФАО.

Индекс цен на зерновые в свою очередь вырос на 1,3 пункта (1%), до 126,3 пункта, и ФАО объясняет это ростом мировых цены на фуражные зерновые, который составил 5,3%. В то же время индекс цен на растительное масло снизился по отношению к августу на 5 пунктов (или на 3,9%), до 120,9 пункта. При этом снижались мировые цены и на пальмовое, и на подсолнечное, и на соевое, а также на рапсовое масло.

Индекс цен на молочную продукцию опустился к августу на 2,6 пункта (2,3%), до 108,6 пункта. В сентябре снизились мировые цены на все виды молочной продукции главным образом под влиянием вялого импортного спроса по спотовым контрактам и по контрактам с короткими сроками поставок при наличии значительных запасов в ведущих производящих районах мира, несмотря на то, что ближе к концу месяца было зафиксировано увеличение спроса на некоторые виды молочной продукции в странах Юго-Восточной Азии, отметили в ФАО.

Наконец, индекс цен на мясо снизился с уровня августа на 1,2 пункта (1%), до 114,2 пункта. Мировые цены на свинину упали под влиянием низкого импортного спроса со стороны основных стран-импортеров, особенно со стороны Китая, и за счёт значительного экспортного предложения в мире в целом. Мировые цены на мясо птицы также существенно снизились в связи со значительными объемами предложения со стороны ведущих мировых поставщиков, особенно Бразилии, заключили в организации.