МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Х5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", планирует в ближайшие месяцы запустить пилотный проект с магазинами малого формата — "Около", сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов. В ФАО заявили о значительном росте цен на сахар в мире за месяц

"Мы тоже заинтересованы в работе с этим сегментом. … У нас есть подразделение "Х5 для бизнеса", где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект — магазины "Около", — заявил он, выступая на ежегодной конференции ритейлера Х5 Dialog.

Уточняется, что речь идет о магазинах площадью от 90 до 150 квадратных метров.

В свою очередь, главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман заявил о планах сети "Чижик" к 2027 году стать лидером сегмента жестких дискаунтеров, сейчас ее доля составляет 8%. При этом "Пятёрочка" наращивает долю в сегменте магазинов "у дома" и уже занимает более 12%.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 2 августа под управлением компании находилось 22 800 магазинов. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".