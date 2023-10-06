2023-10-06T13:23:41+03:00
2023-10-06T13:23:41+03:00
2023-10-06T13:23:41+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231006/841907755.html
Х5 Group планирует запустить магазины малого формата
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Х5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", планирует в ближайшие месяцы запустить пилотный проект с магазинами малого формата — "Около", сообщил директор... ПРАЙМ, 06.10.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, x5 retail group
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/90/832379097.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/90/832379097.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/90/832379094.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/90/832379094.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/90/832379091.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/90/832379091.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231006/841907558.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Х5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", планирует в ближайшие месяцы запустить пилотный проект с магазинами малого формата — "Около", сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов.
"Мы тоже заинтересованы в работе с этим сегментом. … У нас есть подразделение "Х5 для бизнеса", где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект — магазины "Около", — заявил он, выступая на ежегодной конференции ритейлера Х5 Dialog.
Уточняется, что речь идет о магазинах площадью от 90 до 150 квадратных метров.
В свою очередь, главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман заявил о планах сети "Чижик" к 2027 году стать лидером сегмента жестких дискаунтеров, сейчас ее доля составляет 8%. При этом "Пятёрочка" наращивает долю в сегменте магазинов "у дома" и уже занимает более 12%.
X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 2 августа под управлением компании находилось 22 800 магазинов. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".